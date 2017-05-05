Жители сгоревшей иркутской деревни откопали склад с алкоголем

Местные жители, оставшиеся в селе после пожара, откопали подвал разрушенного магазина, где нашли алкоголь. Они выпили спиртное, рассказал сайту "Иркутскмедиа" мэр Киренского района Приангарья Кирилл Свистелин.

Сейчас в населенном пункте действует сухой закон, сказал чиновник.

В конце апреля в Бубновке сгорело около 60 домов после того, как пал травы перекинулся на жилье. Еще 20 зданий пострадало. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность", пишет Тайга.инфо.

Причиной пожара в Бубновке стал перехлест электропроводов из-за сильного ветра, что привело к короткому замыканию — трава вспыхнула из-за искры.