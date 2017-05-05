Жители сгоревшей иркутской деревни откопали склад с алкоголем

Жители иркутского села Бубновка, которое практически выгорело во время природного пожара, нашли большое количество спиртного.
Местные жители, оставшиеся в селе после пожара, откопали подвал разрушенного магазина, где нашли алкоголь. Они выпили спиртное, рассказал сайту "Иркутскмедиа" мэр Киренского района Приангарья Кирилл Свистелин.
Сейчас в населенном пункте действует сухой закон, сказал чиновник.
В конце апреля в Бубновке сгорело около 60 домов после того, как пал травы перекинулся на жилье. Еще 20 зданий пострадало. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность", пишет Тайга.инфо.
Причиной пожара в Бубновке стал перехлест электропроводов из-за сильного ветра, что привело к короткому замыканию — трава вспыхнула из-за искры.
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