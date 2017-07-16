Жители Турции вместо гудков услышали в телефоне голос Эрдогана

Пользователи мобильных телефонов Турции вместо классических гудков услышали поздравление президента страны Тайипа Эрдогана с национальным праздником в первую годовщину несостоявшегося военного переворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Как президент я поздравляю вас с Днем демократии и национального единства и желаю мученикам прощения, а героям — здоровья и благополучия", — говорилось в сообщении, записанном Эрдоганом для мобильных операторов Turkcell и Vodafone.
Поздравление президента можно было услышать около полуночи 15 июля. Классические гудки, обозначающие начало соединения, начинались только после президентского обращения.
Пользователи Turkcell также получили бесплатный гигабайт трафика в качестве подарка в честь национального праздника. Мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства 15 июля, проходят в десятках городов Турции, основные из них — в Анкаре и Стамбуле.
#Istanbul #Turkey ....One nation in love with their homeland united to protect their democracy on #July15 ... history took note of heroism! pic.twitter.com/LhBaaKiGoe— Mehmet Çelik (@celik) 15 июля 2017 г.
Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа мятежников попыталась совершить военный переворот. Однако попытка провалилась, погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек было задержано.
Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.
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