Жители Турции вместо гудков услышали в телефоне голос Эрдогана

"Как президент я поздравляю вас с Днем демократии и национального единства и желаю мученикам прощения, а героям — здоровья и благополучия", — говорилось в сообщении, записанном Эрдоганом для мобильных операторов Turkcell и Vodafone.

Поздравление президента можно было услышать около полуночи 15 июля. Классические гудки, обозначающие начало соединения, начинались только после президентского обращения.

Пользователи Turkcell также получили бесплатный гигабайт трафика в качестве подарка в честь национального праздника. Мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства 15 июля, проходят в десятках городов Турции, основные из них — в Анкаре и Стамбуле.

#Istanbul #Turkey ....One nation in love with their homeland united to protect their democracy on #July15 ... history took note of heroism! pic.twitter.com/LhBaaKiGoe — Mehmet Çelik (@celik) 15 июля 2017 г.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа мятежников попыталась совершить военный переворот. Однако попытка провалилась, погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек было задержано.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.





