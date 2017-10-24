Жительница Алейска соврала полицейским, чтобы они нашли её сумку

Как сообщает краевая прокуратура, алейчанка лишилась сумки, когда шла домой в состоянии алкогольного опьянения. Дело было ночью, и женщина, не видя ничего в темноте, спотыкалась и периодически падала по пути. Очнувшись на следующий день дома, она не нашла своей сумки и обратилась в полицию. Правоохранителям она сообщила, что ее избили неизвестные и отняли сумочку, в которой находились сотовый телефон и документы, причинив ей ущерб на сумму 8 000 рублей.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснгили, что никакого преступления не было. За ложный донос женщине назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.