Жительница Алтая выиграла у знатоков "Что? Где? Когда?" 80 тысяч

Библиотекарь Светлана Сумачакова из Республики Алтай в финале летней серии обыграла знатоков из телеигры "Что? Где? Когда?". Игра состоялась 2 июля, в Сибири ее покажут 9 июля.
Сумачакова задала команде Ровшана Аскерова вопрос про индейскую мудрость. Телезрительница попросила продолжить фразу "Если в глазах не было слез, у души не будет...". Знатоки не смогли найти правильный ответ, поэтому Сумачакова выиграла 80 тыс. рублей и принесла своей команде четвертое очко. В итоге телезрители выиграли с разгромным счетом 6:0.
До этого Светлана Сумачакова неоднократно выигрывала у знатоков. Она стала первой телезрительницей в истории клуба, которой удалось выиграть две "Хрустальных совы" — в 2008 и 2014 годах. В год жительница Алтайя отправляет на телеигру до 70 вопросов.
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