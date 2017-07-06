Жительница Алтая выиграла у знатоков "Что? Где? Когда?" 80 тысяч

Сумачакова задала команде Ровшана Аскерова вопрос про индейскую мудрость. Телезрительница попросила продолжить фразу "Если в глазах не было слез, у души не будет...". Знатоки не смогли найти правильный ответ, поэтому Сумачакова выиграла 80 тыс. рублей и принесла своей команде четвертое очко. В итоге телезрители выиграли с разгромным счетом 6:0.

До этого Светлана Сумачакова неоднократно выигрывала у знатоков. Она стала первой телезрительницей в истории клуба, которой удалось выиграть две "Хрустальных совы" — в 2008 и 2014 годах. В год жительница Алтайя отправляет на телеигру до 70 вопросов.