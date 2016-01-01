Жительница Алтайского края украла золото у своей будущей свекрови

Бийские сотрудники полиции задержали молодую горожанку, подозреваемую в похищении ювелирных изделий у своей потенциальной свекрови,сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.
С заявлением в полицию обратилась 45-летняя жительница Бийска, которая накануне отмечала юбилейный день рождения. Наутро она обнаружила пропажу трёх золотых колец, общей стоимостью более 18 тысяч рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража с причинением значительного ущерба гражданину. Вскоре полицейские обнаружили похищенные ювелирные изделия в одном из ломбардов Бийска. Так как сделка была оформлена по всем правилам, установить лицо, сдавшее драгоценности, не составило труда.
Подозреваемой оказалась девушка, с которой встречается сын пострадавшей, она была в числе гостей, приглашённых на юбилей.
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