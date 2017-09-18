Жительница Барнаула отсудила у перевозчика 300 тысяч за падение в автобусе

По данным прокуратуры, в апреле 2016 года женщина ехала на работу в автобусе по маршруту № 109. Из-за резкого торможения она не удержалась на ногах и упала, сильно ударившись головой. При падении женщина получила травму головы, повлекшую тяжкий вред здоровью. В страховой компании в выплате страховки ей отказали. Автоперевозчик также отказался возмещать причиненный ей моральный вред.

Октябрьский суд решил взыскать с перевозчика 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Однако он не согласился с суммой компенсации, решив что хватит и 100 тысяч. Но судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда встала на сторону районного суда, и теперь перевозчик должен выплатить женщине 300 тысяч.