Жительница Барнаула получит полмиллиона за ушиб головного мозга и шрамы на лице

Как сообщает краевая прокуратура, на женщину с козырька подъезда многоквартирного жилого дома из-за ветра упали осколки стекла. Она получила черепно-мозговую травму в виде ушиба головного мозга и порезы лица. После этого у женщины остались неизгладимые шрамы.

Ответчик обжаловал решение суда, считая, что в происшествии нет вины управляющей компании, однако жалобу оставили без удовлетворения.