Жительница Барнаула получит полмиллиона за ушиб головного мозга и шрамы на лице

В Барнауле взыскали 500 тысяч рублей с управляющей компании за причиненный вред здоровью женщины в результате падения стекла с козырька подъезда дома. Горожанка получила довольно тяжелые травмы.
Как сообщает краевая прокуратура, на женщину с козырька подъезда многоквартирного жилого дома из-за ветра упали осколки стекла. Она получила черепно-мозговую травму в виде ушиба головного мозга и порезы лица. После этого у женщины остались неизгладимые шрамы.
Ответчик обжаловал решение суда, считая, что в происшествии нет вины управляющей компании, однако жалобу оставили без удовлетворения.
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