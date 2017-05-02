Жительница Барнаула попросила друга оформить карту и украла у него более 100 тысяч рублей

Полицейские установили, что в середине февраля ранее судимая молодая девушка попросила своего знакомого оформить на себя банковскую карту. Пользоваться же картой станет сама подозреваемая.

Когда потерпевший отдал знакомой новую пластиковую карту, девушка подключила услугу "интернет-банк" на свой сотовый телефон и получила доступ к счету потерпевшего. В течение нескольких недель злоумышленница смогла похитить более 100 тысяч рублей со счетов своего знакомого.

Заметив пропажу крупной суммы денег со своих счетов, потерпевший обратился в полицию. Девушку задержали, часть денег она уже успела потратить. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.