Жительница Барнаула соблазнила знакомого, а потом избила его

По данным ведомства, в июле этого года девушка и три парня вместе выпивали в квартире. В это время девушка предложила одному из парней выйти с ней на балкон покурить. Там обвиняемая предложила парню заняться сексом, но когда он попытался вступить с ней в близость, она стала его избивать. Девушка ударила парня ногой в живот, а когда он упал на корточки, стала бить его по голове и туловищу руками и ногами.

На суде девушка признала свою вину и пояснила, что всему виной был алкоголь.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью её назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком.