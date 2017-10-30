Жительница Барнаула соблазнила знакомого, а потом избила его

Сегодня, 19:09.
Происшествия

В Барнауле осудили молодую девушку, которая избила своего знакомого после попытки вступить в интимную связь. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Секс, женщина.
Секс, женщина. Фото: СС0.

По данным ведомства, в июле этого года девушка и три парня вместе выпивали в квартире. В это время девушка предложила одному из парней выйти с ней на балкон покурить. Там обвиняемая предложила парню заняться сексом, но когда он попытался вступить с ней в близость, она стала его избивать. Девушка ударила парня ногой в живот, а когда он упал на корточки, стала бить его по голове и туловищу руками и ногами.

На суде девушка признала свою вину и пояснила, что всему виной был алкоголь.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью её назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

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