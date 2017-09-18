Жительница Барнаула угрожала врачам и пыталась задушить полицейского

Суд установил, что в июле 2017 года женщина, будучи пьяной вызвала домой бригаду скорой помощи из-за травмы руки. Врачи решили отвезти её в травмпункт, однако по пути в больницу женщина стала вести себя неадекватно, угрожала сотрудникам "скорой". Врачи обратились за помощью к патрульным полицейским.

Когда сотрудники полиции попытались успокоить женщину, она схватила одного из них за шею и стала душить. Спасли полицейского его коллеги. После этого женщину увезли в отдел полиции.

За применение насилия в отношении представителя власти женщину оштрафовали.