Жительница Барнаула угрожала врачам и пыталась задушить полицейского

В Барнауле осудили 46-летнюю местную жительницу, которая угрожала сотрудникам скорой помощи и пыталась задушить полицейского. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что в июле 2017 года женщина, будучи пьяной вызвала домой бригаду скорой помощи из-за травмы руки. Врачи решили отвезти её в травмпункт, однако по пути в больницу женщина стала вести себя неадекватно, угрожала сотрудникам "скорой". Врачи обратились за помощью к патрульным полицейским.
Когда сотрудники полиции попытались успокоить женщину, она схватила одного из них за шею и стала душить. Спасли полицейского его коллеги. После этого женщину увезли в отдел полиции.
За применение насилия в отношении представителя власти женщину оштрафовали.
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