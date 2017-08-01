Жительница Кузбасса родила ребенка в бане и сожгла его в печи

По данным следствия, ребенок был рожден в январе 2017 года. Беременная не вставала на учет в женскую консультацию и вообще не обращалась к специалистам. После родов она завернула ребенка в пеленку и положила в печь.

О произошедшем стало известно участковому, от которого женщина ничего скрывать не стала. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в печи костные останки ребенка.

Обвиняемая сотрудничала со следствием, вину признала. Пояснила, что на преступление ее толкнуло нежелание воспитывать еще одного ребенка (вместе с супругом женщина уже воспитывала троих детей).

В рамках расследования женщине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, она признана вменяемой. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.