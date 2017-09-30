Жительница Новосибирска погибла в центре Заринска при загадочных обстоятельствах

20 сентября в Заринске возле памятника БТР по проспекту Строителей обнаружили тело 47-летней жительницы Новосибирска. Ее родственники утверждают, что никаких знакомых и дел в этом алтайском городе у женщины не было, пишет газета "Наш город Заринск".
Новосибирцы рассказали изданию, что погибшую звали Светланой и она работала главным экономистом в городском НИИ.
Родственники Светланы:
До смерти Светы мы даже не знали, что такой город существует. В Алтайском крае ни она, ни мы никогда не были. 16 сентября в обед мы созвонились с ней в последний раз. Она была в хорошем настроении, полна планов и сил. В среду 20 сентября ее коллеги забили тревогу – Света не вышла на работу. Мы начали ее разыскивать, а вечером того же дня позвонил человек и представился следователем из Заринска. Он и сообщил, что ранним утром ее тело нашли в сквере, у БТР. Каким видом транспорта она приехала в ваш город, мы не понимаем. Что ее привело в Заринск — непонятно.
Близким кажется подозрительным, что погибшая была одета довольно легко и буднично. То есть так, как она ходила в магазин за продуктами.
Родственники Светланы:
Нам сказали, что "скорую помощь" вызвал мужчина. Есть информация, что она просила помощи у прохожих, ей было плохо. Что же там произошло? У Светы осталась семья: заботливый муж и дочь, которая учится на третьем курсе института. Ее уже не вернуть, но мы хотим докопаться до правды – что она забыла в далеком и неизвестном для нас Заринске?
По сведениям журналистов, следователи не обнаружили на теле женщины следов насильственной смерти.
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