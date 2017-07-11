Жительница Севастополя насмерть закормила грудную дочь манной кашей

Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что с середины февраля 2017 года обвиняемая, несмотря на то, что врачи разъясняли ей порядок введения прикорма детям первого года жизни, вопреки рекомендациям врачей, кормила свою трехмесячную дочь молочной манной кашей, не учитывая особенности развития дочери. В результате чего 2 марта ребенок умер.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет bfm.ru.