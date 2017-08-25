Жительница США сорвала крупнейший в истории мира джекпот

У женщины был выбор получать ежегодные выплаты в течение 29 лет, либо забрать всю сумму сразу. С учетом налогов ее выигрыш составит $336 млн. Женщина попросила выдать ей все деньги сразу.

У Уончик, как отмечает телеканал, — двое детей — мальчик и девочка. Выигрышные номера в билете, она, по ее словам, выбрала, ориентируясь на днях рождениях членов ее семьи, сообщает CBS News. По ее словам, после получения приза она попытается в первую очередь отдохнуть.

Шанс сорвать джепкот в лотерее составлял 1 к 292 миллионам.