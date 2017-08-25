Жительница США сорвала крупнейший в истории мира джекпот

Сотрудница больницы 53-летняя Мэвис Вонзик выиграла $758,7 млн в национальной лотерее Powerball. Это крупнейший джекпот который когда-либо приходился на долю одного человека. Женщина уже позвонила уведомила начальство больницы о своем увольнении, пишет СNN.
У женщины был выбор получать ежегодные выплаты в течение 29 лет, либо забрать всю сумму сразу. С учетом налогов ее выигрыш составит $336 млн. Женщина попросила выдать ей все деньги сразу.
У Уончик, как отмечает телеканал, — двое детей — мальчик и девочка. Выигрышные номера в билете, она, по ее словам, выбрала, ориентируясь на днях рождениях членов ее семьи, сообщает CBS News. По ее словам, после получения приза она попытается в первую очередь отдохнуть.
Шанс сорвать джепкот в лотерее составлял 1 к 292 миллионам.
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