Жительницу Барнаула будут судить за картинки, разжигающие ненависть к кавказцам

Следствие установило, что с 2014 до 2016 года обвиняемая размещала на своей странице в соцсети картинки с текстами, возбуждающими национальную ненависть и вражду к уроженцам Кавказа. При этом женщина понимала, что эти материалы носят экстремистский характер. Некоторые изображения и тексты выражали явное неуважение к обществу и оскорбляли религиозные чувства верующих.

Сейчас уголовное дело направили в суд.