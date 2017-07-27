Жительницу Барнаула будут судить за картинки, разжигающие ненависть к кавказцам

Следственный комитет Алтайского края направил в суд уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Барнаула, которую обвиняют в экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.
Следствие установило, что с 2014 до 2016 года обвиняемая размещала на своей странице в соцсети картинки с текстами, возбуждающими национальную ненависть и вражду к уроженцам Кавказа. При этом женщина понимала, что эти материалы носят экстремистский характер. Некоторые изображения и тексты выражали явное неуважение к обществу и оскорбляли религиозные чувства верующих.
Сейчас уголовное дело направили в суд.
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