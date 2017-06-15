Жительницу Новоалтайска обвиняют в обмане более ста человек при торговле в "Одноклассниках"

Одна из страниц Татьяны Я. в "Одноклассниках". Фото: скриншот ok.ru. Страница Татьяны Я. Фото: предоставлено читательницей. Страница Татьяны Я. Фото: предоставлено читательницей. Страница Татьяны Я. Фото: предоставлено читательницей. Переписка пострадавших с Татьяной Я. Фото: предоставлено читательницей. Переписка пострадавших с Татьяной Я. Фото: предоставлено читательницей. Переписка пострадавших с Татьяной Я. Фото: предоставлено читательницей. Переписка пострадавших с Татьяной Я. Фото: предоставлено читательницей. Переписка пострадавших с Татьяной Я. Фото: предоставлено читательницей. Деньги и "Одноклассники". Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Из сообщения пострадавшей:

Я заказала таблетки на сумму 4 200 рублей, деньги сразу отправила (ранее я уже делала у нее заказ, и все было доставлено вовремя). Это было в июле 2016 года, чек имеется — деньги были переведены на карту, которую она указала. Далее началось: товар пришел, отдать не могу (по разным причинам), приезжайте сами и забирайте. Как только я отписывалась, что еду, у нее сразу появлялись срочные дела. Перед Новым годом я начала паниковать, но мне пообещали все отдать. На сегодняшний день ни денег, ни товара нет.

Пострадавшие писали в краевую прокуратуру, ГУ МВД и СКР коллективные заявления о привлечении женщины к ответственности за мошеннические действия. Заявления жителей края "разбили" по подведомственности в отделы МВД России Новоалтайска и районов Барнаула. В настоящее время по подавляющему числу заявлений вынесли решения об отказе в возбуждении уголовных и административных дел.

Из сообщения пострадавших:

Мы решили сами сделать опрос по пострадавшим и набрать сумму, сколько должна Татьяна Я. людям. Пока получается более 1,5 млн рублей и 107 человек. Но сумма на самом деле больше, так как нет возможности всех опросить. Пострадавшие есть и из других регионов России: Челябинская и Сахалинская области, Красноярский край, Симферополь, Новокузнецк, Новосибирск, Прокопьевск. 14 января в ЖД отделе РОВД мы (15 человек) писали личные заявления (хотели написать коллективное, но у нас не приняли такое). Люди, у кого сумма долга была меньше 2 500 рублей, писали по факту административного нарушения, у кого выше — на уголовное. Почти все получили отказы, и только в одном случае возбудили дело об административном правонарушении.

По одному из заявлений в Отделе полиции по Ленинскому району УМВД по Барнаулу ответили, что "за время проверки установить местонахождение гражданки и привлечь ее к административной ответственности не представилось возможным". Производство по делу прекратили в связи с "истечением сроков давности". Однако пострадавшие утверждают, что Татьяна Я. "никуда не пряталась, жила и живет в Новоалтайске".

По мнению обратившихся, ситуация не сдвигается с "мертвой точки". Они считают действия полиции неправомерными. Известно, что Татьяну Я. уже привлекали к ответственности по ст. 7.27.1 КоАП за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Женщине назначили штраф в размере 5 000 рублей. Кроме того, а с ее матери, на карту которой женщина также просит присылать деньги за товары, Тальменский суд взыскал часть средств одной из пострадавших как сумму неосновательного обогащения.

В прокуратуре Алтайского края altapress.ru сообщили, что намерены проверить законность вынесения отказных решений по заявлениям пострадавших в органы МВД. Редакции известно, что обращение пострадавших через сайт разослано по районным прокуратурам с целью найти других возможных пострадавших.

Из сообщения прокуратуры Алтайского края:

Сведения о неправомерных действиях Татьяны Я., связанных с реализацией продукции населению посредством соцсети "Одноклассники", являются предметом процессуальной проверки правоохранительных органов края. О результатах принятых решений по данным фактам заинтересованные лица будут уведомлены в установленном законом порядке. Законность принятых решений поставлена на контроль прокуратуры края.

Altapress.ru обратился за комментарием к самой Татьяне Я.

Татьяна Я.,

индивидуальный предприниматель:

Я являюсь индивидуальным предпринимателем с 2005 года, и могу сказать, что свою репутацию зарабатывала долгим и упорным трудом, поэтому не собираюсь ее хоронить просто так. Ни о каком мошенничестве речи быть не может, я просто попала в трудную ситуацию. Дело в том, что у меня произошел сбой в коммерческой деятельности. Товары мои покупатели получали по спискам, и порой случалось такое, что люди приходили с этими списками повторно, попросту обманывая меня, а я это не фиксировала. Также я позволяла людям самим набирать товар, поскольку очереди были дикие, я не успевала сама. В итоге образовалась большая недостача, и я ушла "в минус". Это и явилось причиной задолженности. Над возвратом я сейчас работаю, предлагаю людям либо дождаться товара, либо получать долг частями. Как только появляются свободные деньги, я раздаю долги. Думаю, меньше чем за год со всеми рассчитаюсь. А люди, обвиняющие меня в мошенничестве, которое не доказано, получат по заслугам — мой адвокат уже готовит иск в суд о клевете.

Между тем, потерпевшим уже пришел ответ из ГУ МВД по Алтайскому краю о том, что в отношении предпринимательницы вновь начата проверка, а доводы, изложенные в их обращениях, подтвердились. Документ есть в распоряжении редакции. О результатах проверки стороны уведомят в установленном законом порядке.