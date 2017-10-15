Жителя Адыгея осудили за угрозу убийством барнаульскому судье

Железнодорожный суд Барнаула вынес приговор жителю Майкопа за угрозу убийством судье, которая рассматривала его дело. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что потерпевшая была мировым судьей по гражданскому делу о взыскании займа с осужденного. Мужчина оказался недоволен решением суда и стал угрожать судье — сначала позвонил на рабочий телефон с угрозами убийства в её адрес, а потом отправил письмо с угрозами на официальную электронную почту суда.
В суде мужчина раскаялся, его приговорили к условному лишению свободы с испытательным сроком в один год.
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