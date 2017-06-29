Жителя Алейского района осудили за пост видео с нациской символикой в "Одноклассниках"

Жителя посёлка Солнечный Алейского района привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацисткой символики. Видео с ней мужчина опубликовал на своей странице в социальной сети "Одноклассники", сообщает прокуратура Алтайского края.

Факт размещения запрещённого видео выявили сотрудники местной прокуратуры во время мониторинга социальных сетей. Алейский межрайонный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Виновному предстоит выплатить штраф в размере 1 000 рублей.