Жителя Алтайского края осудили за покупку краденого телефона

В Алейске осудили местного жителя, который уже отбывал условный срок, за покупку краденого сотового телефона. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным прокуратуры, мужчина знал, что телефон похищен, но все равно купил его.
Ранее у него уже был условный срок, который после покупки телефона заменили реальным сроком. Ему назначили 1 год и 9 месяцев в колонии общего режима.
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