Жителя Алтайского края осудили за убийство из-за неудачной шутки

Как сообщил заместитель прокурора Немецкого национального района Виталий Попенко, летом прошлого года, пьяный обвиняемый обиделся на шутку о том, что он якобы не может держать данное им слово, и нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. Мужчина скончался.

Мужчину осудили к 10 годам в исправительной колонии строгого режима.