Жителя Алтайского края осудили за убийство из-за неудачной шутки

В Немецком национальном районе осудили мужчину, который убил знакомого, обидевшись на его шутку. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.
Как сообщил заместитель прокурора Немецкого национального района Виталий Попенко, летом прошлого года, пьяный обвиняемый обиделся на шутку о том, что он якобы не может держать данное им слово, и нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. Мужчина скончался.
Мужчину осудили к 10 годам в исправительной колонии строгого режима.
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