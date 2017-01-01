Жителя Алтайского края осудили за убийство из-за неудачной шутки

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Сегодня, 19:51.
Происшествия

В Немецком национальном районе осудили мужчину, который убил знакомого, обидевшись на его шутку. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Нож.
Нож. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Как сообщил заместитель прокурора Немецкого национального района Виталий Попенко, летом прошлого года, пьяный обвиняемый обиделся на шутку о том, что он якобы не может держать данное им слово, и нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. Мужчина скончался.

Мужчину осудили к 10 годам в исправительной колонии строгого режима.

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