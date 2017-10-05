Жителя Азербайджана будут судить в Алтайском крае через 14 лет после преступления

В 2003 году обвиняемый в подъезде дома в ходе ссоры нанес ножом один удар знакомому. Пострадавший получил серьезную травму.

В ходе расследования уголовного дела мужчине предъявили обвинение и оставили под подпиской о невыезде, однако он скрылся. Обвиняемого удалось поймать лишь в августе 2017 года на территории Рубцовска. Его арестовали и заключили под стражу.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.