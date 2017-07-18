Жителя Новоалтайска осудили за экстремистский ролик в соцсети

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В Новоалтайске местного жителя привлекли к административной ответственности за экстремистский ролик, который был у него на странице во "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

ВКонтакте.
ВКонтакте. Фото: vk.com.

Как пояснила старший помощник прокурора Новоалтайска Ольга Моисеенко, молодой человек в 2013 году разместил и хранил на своей странице ролик из федерального списка  экстремистских материалов, который был доступен для просмотра всем пользователям социальной сети.

На суде молодой человек раскаялся и признал свою вину, он пояснил, что не знал, что нарушает закон. Видеоролик удалили, а подсудимого оштрафовали на тысячу рублей.

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