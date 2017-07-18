Жителя Новоалтайска осудили за экстремистский ролик в соцсети

Как пояснила старший помощник прокурора Новоалтайска Ольга Моисеенко, молодой человек в 2013 году разместил и хранил на своей странице ролик из федерального списка экстремистских материалов, который был доступен для просмотра всем пользователям социальной сети.

На суде молодой человек раскаялся и признал свою вину, он пояснил, что не знал, что нарушает закон. Видеоролик удалили, а подсудимого оштрафовали на тысячу рублей.