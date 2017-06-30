Жителям Алтая предлагают придумать имена птенцам балобана

Наципарк "Сайлюгемский" предлагает жителям Алтая придумать имена трем птенцам сокола балобана. Сейчас они сухо обозначаются учетными номерами GPS-треков: D 324, D 329 и D 348.
Птенцы окрылились и покинули родительские гнезда. Следить за тремя из пяти соколов эксперты могут благодаря установленным на них перед вылетом из гнезда GPS-трекерам. Именно для этих трех соколов и нужны имена.
"Пока о них известно не много: обитают в Сайлюгемском парке, два самца и одна самка, сейчас им около месяца", - сообщают в пресс-службе нацпарка.
Орнитологи будут следить за их судьбой: оказавшись в зоне действия мобильной сети, датчик автоматически отправляет SMS-сообщение с координатами местонахождения птицы. Дальше сводится маршрут передвижения птицы. Для специалистов это ценная информация.
Давайте придумаем имена! Предлагайте свои варианты! Пишите в комментариях, желательно с кратким обоснованием, или отправляйте на eco@sailugem.ru. Авторов лучших имен для соколов балобанов ждут призы", - отметили в "Сайлюгемском".
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