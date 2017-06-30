Жителям Алтая предлагают придумать имена птенцам балобана

Птенцы окрылились и покинули родительские гнезда. Следить за тремя из пяти соколов эксперты могут благодаря установленным на них перед вылетом из гнезда GPS-трекерам. Именно для этих трех соколов и нужны имена.

"Пока о них известно не много: обитают в Сайлюгемском парке, два самца и одна самка, сейчас им около месяца", - сообщают в пресс-службе нацпарка.

Орнитологи будут следить за их судьбой: оказавшись в зоне действия мобильной сети, датчик автоматически отправляет SMS-сообщение с координатами местонахождения птицы. Дальше сводится маршрут передвижения птицы. Для специалистов это ценная информация.