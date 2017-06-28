Жителям Алтая предвещают грозу и град

Днем, 28 июня, в Алтае пройдут ливни с грозами. Местами выпадет град.
Погода в Алтайском крае
- В восточных районах дождь, гроза, при грозе местами ливень, град.
- Ветер северо-западный, днём 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
- Температура воздуха днём +23 … +28.
В Барнауле
- Переменная облачность, ночью без осадков, днём дождь, гроза, местами град.
- Ветер северо-западный, днём 5-10 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с.
- Температура воздуха днём +24 … +26.
В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность — 4 класс горимости.
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