Жизнь барнаульских котиков и собак

Домашние и бездомные, мохнатые и короткошерстные, темные и светлые, ленивые и напуганные: они живут рядом с нами в Барнауле, а Михаил Хаустов их фотографирует. Собаки и кошки столицы Алтайского края в подборке altapress.ru.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаульские кошки и собаки. Фото: Михаил Хаустов.
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