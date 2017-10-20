Журнал Playboy впервые назвал трансгендера девушкой месяца

Журнал Playboy впервые назвал девушкой месяца трансгендера — француженку Инес Рау. Ее фотографии будут опубликованы в номере Playboy за ноябрь—декабрь 2017 года, сообщает "Медуза".
"Во время этой фотосессии я думала о самых сложных днях моего детства. Теперь же все, что происходит, приносит мне счастье. Не думала, что я когда-либо стану девушкой месяца в Playboy. Это самый красивый комплимент, который я когда-либо получала", — цитирует "Дождь" Инесу Рау.
"Being a woman is just being a woman." Meet November 2017 Playmate Ines Rau, the first transgender Playmate. https://t.co/w28vfilSP9 pic.twitter.com/iVAqOgB0TK— Playboy (@Playboy) 18 октября 2017 г.
Инеса Рау сделала операцию по смене пола в возрасте 15 лет.
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