Журнал Playboy впервые назвал трансгендера девушкой месяца

"Во время этой фотосессии я думала о самых сложных днях моего детства. Теперь же все, что происходит, приносит мне счастье. Не думала, что я когда-либо стану девушкой месяца в Playboy. Это самый красивый комплимент, который я когда-либо получала", — цитирует "Дождь" Инесу Рау.

"Being a woman is just being a woman." Meet November 2017 Playmate Ines Rau, the first transgender Playmate. https://t.co/w28vfilSP9 pic.twitter.com/iVAqOgB0TK — Playboy (@Playboy) 18 октября 2017 г.

Инеса Рау сделала операцию по смене пола в возрасте 15 лет.