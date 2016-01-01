Журнал Time опубликовал статью о коррупционной деятельности Порошенко

На сайте американского журнала Time появилась статья депутата Верховной рады Александра Онищенко, в которой он обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции, сообщает РИА Новости.
Как пишет Онищенко, он лично был свидетелем вовлеченности Петра Порошенко в коррупцию в массовых масштабах. По его словам, Порошенко "крадет сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, связанного с каким-либо украинским предприятием", цитирует агентство. Отказавшиеся платить систематически подвергаются преследованиям, написал Онищенко.
Депутат отмечает, что те, кто отказываются платить, подвергаются преследованиям, и что после его заявлений о коррумпированности Порошенко на него самого на Украине завели уголовные дела. Ранее Онищенко сообщил, что передал американским спецслужбам записи разговоров с президентом Украины, на которых тот распоряжался "купить" голоса депутатов Рады для принятия необходимых решений.
Против самого Онищенко на Украине возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". Онищенко обвиняют также в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в стране.
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