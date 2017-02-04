Журналист, арестованный по делу "Шалтая-Болтая", признал свою вину

Аникеев подтвердил, что действительно является человеком, известным как Льюис.

"Я виделся вчера со своим подзащитным, — сообщил Коблев. — Следствие ещё не окончено, ещё предстоит установить конкретные обстоятельства, но ему вменяют только часть 3 статьи 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и ничего больше. Арестованные сотрудники ФСБ никакого отношения к делу не имеют, он с ними не знаком. Он признает, что это он — Льюис, и признает предъявленное обвинение. Но он отрицает схему, описанную "Росбалтом"".

По версии информагентства, Владимир Аникеев был создателем сайта "Шалтай-Болтай" и действовал под ником Льюис. При этом, по данным издания, курировал группу начальник второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, который ранее был арестован по обвинению в госизмене.

Ранее СМИ сообщили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал приказ заняться хакерами из группы "Шалтай-Болтай" после того, как те в 2015 году частично опубликовали, а затем выставили на продажу архив секретной переписки ведомства, пишет "Фонтанка" со ссылкой на источники.

Телефон Льюиса

В 2016 году у сотрудников ФСБ оказался телефон, которым один из основателей хакерского проекта Владимир Аникеев одно время пользовался в Таиланде. Как рассказал "Росбалту" источник, знакомый с ситуацией, несмотря на предпринятые Льюисом меры безопасности и конспирации, контрразведчикам удалось получить доступ ко всем аккаунтам и мессенджерам, которые использовал Аникеев. Были установлены все участники "Шалтая-Болтая", подконтрольные им сайты, а также места нахождения подозреваемых. Более того, благодаря полученным данным, в Россию удалось заманить троих членов проекта — Владимира Аникеева, Константина Теплякова и Александра Филинова. Все они были задержаны.

Справка

Хакерская группировка "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Группа специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ. В частности, "Шалтай-Болтай" публиковал данные из взломанной электронной почты премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Факт

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене. Однако затем адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов опроверг данную информацию. По его словам, участники дела "Шалтай-Болтай" не связаны с расследованием в отношении его подзащитного и других фигурантов.