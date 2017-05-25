Журналистов попросили не показывать депутатов АКЗС в невыгодном свете

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Сегодня, 15:36.
Политика

Инна Казанцева, новый руководитель аппарата АКЗС, объявила журналистам новые требования для освещения деятельности краевого парламента. В частности, она предложила не показывать личную позицию депутатов, не фотографировать их руки и ноги, а также соблюдать дресс-код. Об этом сообщает "Банкфакс".

Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Свои требования Казанцева озвучила на специальной встрече с журналистами перед сессией АКЗС 25 мая. По данным издания, поводом для этого стал недавний фоторепортаж "Банкфакса" с одной из сессий АКЗС. Некоторые депутаты сочли фотографии слишком откровенными и провокационными. В числе возмутившихся "Банкфакс" упоминает лидера коммунистов Марию Прусакову: на одном из снимков она была в очень короткой юбке.

По версии издания, Казанцевой предложили урегулировать возникшую ситуацию.

Инна Казанцева,
руководитель аппарата АКЗС:

Не надо депутатов показывать в негативном виде. Ко мне после прошлой сессии обратились несколько человек, недовольные фотографиями, выставленными на сайте "Банкфакс". Я их внимательно посмотрела — и вы знаете, депутаты возмущались не зря. На этих фотографиях нет ничего, связанного с деятельностью Законодательного Собрания. Там показаны различные эмоциональные моменты, как люди пьют воду, сфотографированы руки, ноги депутатов и так далее. Так вот я хочу, чтобы таких фотографий для журнала "Крокодил" у нас не было. Негативное восприятие от сессии затем вызывает у людей неправильное представление, что мы здесь делаем.

Также Казанцева предложила освещать деятельность АКЗС без политических мотивов и личной позиции депутатов.

Инна Казанцева,
руководитель аппарата АКЗС:

Давайте будем объективно освещать деятельность Законодательного Собрания без каких-то определенных толков по отношению к той или иной фракции или отдельных депутатов. Вы аккредитованы, чтобы показать работу Заксобрания в целом. Не надо освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов.

Кроме того, руководитель аппарата дала несколько рекомендаций журналистам по поводу дресс-кода. Она предложила придерживаться делового стиля одежды, не надевать яркие рубашки и цветастые футболки. Отметим, что о введении дресс-кода для самих депутатов АКЗС речи не шло.

Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017.

Казанцева не затронула тему наказания за нарушение обнародованных ею правил, однако, по сведениям "Банкфакса", "правонарушителей" будут лишать аккредитации.

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