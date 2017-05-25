Журналистов попросили не показывать депутатов АКЗС в невыгодном свете

Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Сессия АКЗС, 25 мая 2017. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Свои требования Казанцева озвучила на специальной встрече с журналистами перед сессией АКЗС 25 мая. По данным издания, поводом для этого стал недавний фоторепортаж "Банкфакса" с одной из сессий АКЗС. Некоторые депутаты сочли фотографии слишком откровенными и провокационными. В числе возмутившихся "Банкфакс" упоминает лидера коммунистов Марию Прусакову: на одном из снимков она была в очень короткой юбке.

По версии издания, Казанцевой предложили урегулировать возникшую ситуацию.

Инна Казанцева,

руководитель аппарата АКЗС:

Не надо депутатов показывать в негативном виде. Ко мне после прошлой сессии обратились несколько человек, недовольные фотографиями, выставленными на сайте "Банкфакс". Я их внимательно посмотрела — и вы знаете, депутаты возмущались не зря. На этих фотографиях нет ничего, связанного с деятельностью Законодательного Собрания. Там показаны различные эмоциональные моменты, как люди пьют воду, сфотографированы руки, ноги депутатов и так далее. Так вот я хочу, чтобы таких фотографий для журнала "Крокодил" у нас не было. Негативное восприятие от сессии затем вызывает у людей неправильное представление, что мы здесь делаем.

Также Казанцева предложила освещать деятельность АКЗС без политических мотивов и личной позиции депутатов.

Инна Казанцева,

руководитель аппарата АКЗС:

Давайте будем объективно освещать деятельность Законодательного Собрания без каких-то определенных толков по отношению к той или иной фракции или отдельных депутатов. Вы аккредитованы, чтобы показать работу Заксобрания в целом. Не надо освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов.

Кроме того, руководитель аппарата дала несколько рекомендаций журналистам по поводу дресс-кода. Она предложила придерживаться делового стиля одежды, не надевать яркие рубашки и цветастые футболки. Отметим, что о введении дресс-кода для самих депутатов АКЗС речи не шло.

Казанцева не затронула тему наказания за нарушение обнародованных ею правил, однако, по сведениям "Банкфакса", "правонарушителей" будут лишать аккредитации.