Жуткая ночь: три аварии произошли в Барнауле и пригороде, есть погибший

В ночь с субботы на воскресенье две аварии произошли в Барнауле: две машины столкнулись, одна опрокинулась на трамвайных рельсах. Под Бельмесево грузовик наехал на мотоцикл, сообщают подписчики группы Барнаул22.
ДТП произошло на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова: столкнулись Ford и "Волга". Предварительно установлено, что водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщил "Дорожный патруль", сотрудники которого совместно с ГИБДД находились на месте аварии. В результате водитель "Волги" госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы. У водителя Ford имелись признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование он прошел на месте. Результат - 0,634 мг/л. Водитель с ним не согласился. Ему предложили пройти освидетельствование у врача-нарколога, но тот отказался. Составлен административный материал.
Авария со смертельным исходом произошла на Змеиногорским тракте под Бельмесеов. По данным подписчиков группы, фура сбила мотоцикл, на котором ехали два человека. По свидетельству очевидцев, один из тех, кто ехал на мотоцикле погиб, другого человека на скорой увезли с черепно-мозговой травмой. Трасса была временно частично перекрыта.
Наконец, в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова Toyota наехала на рельсы и перевернулась.
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