Зима близко: в Алтайском крае ожидаются заморозки

В ночь на 15 августа, в Алтайском крае при прояснениях ожидаются заморозки до -1°C, сообщает Алтайский ЦГМС. Передано штормовое предупреждение.
15 августа в крае будет преимущественно без осадков, утром местами туман. Днем — небольшой ветер, температура будет колебаться в пределах +18…+23°C. В среду и четверг ожидаются дожди.
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