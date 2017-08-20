Новый знакомый жительницы Барнаула обокрал её детей

Как altapress.ru сообщил помощник прокурора Ленинского района Барнаула Илья Бобырев, в ноябре 2016 года горожанка познакомилась с 26-летним мужчиной в соцсети и пригласила его к себе домой. Вечер прошел неплохо: мужчина играл с двумя детьми потерпевшей и прекрасно с ними ладил. А после этого тайно похитил два планшетных компьютера, принадлежащих детям молодой матери.

В судебном заседании мужчина полностью во всем сознался и пояснил, что виной всему был алкоголь, с которым он в этот день переборщил.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на год условно с испытательным сроком на два года.