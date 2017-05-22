Знал прикуп: житель Сочи выиграл 364 млн рублей

Житель Сочи стал обладателем рекордного для России лотерейного выигрыша — 364 миллиона 685 тысяч 787 рублей, говорится в сообщении компании-распространителя государственных лотерей АО "Торговый Дом "Столото"".
В материале говорится, что победитель лотереи "6 из 45" купил билет за 700 рублей с помощью мобильного приложения. Выигрышная комбинация цифр была следующей: 11, 44, 26, 3, 22, 34.
В настоящее время на кону "Гослото "6 из 45"" выигрыш в 15 миллионов рублей.
"Доверие россиян к лотереям растет, а вместе с доверием растет и популярность такого вида досуга, как лотерея. Именно этим объясняется увеличение размеров суперпризов. В прошедшем 2016 году и начавшемся 2017-м суммы суперпризов не уступали лотереям в других странах", — говорится в пресс-релизе компании, который цитирует РИА Новости.
Согласно статистике, ежедневно победителями лотерей становятся более 100 тысяч россиян, а каждую неделю 15 счастливчиков становятся миллионерами, пишет Lenta.ru.
Как отмечают dni.ru, предыдущим чемпионом по выигранным в лотерею деньгам был житель Новосибирска. В феврале 2016 года он стал богаче на 358 358 466 рублей, побив предыдущий рекорд жителя Омска: 184 513 482 рубля выигрыша.
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