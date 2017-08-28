Знаменитый англичанин анонсировал выпуск кулинарной передачи про Алтай

Третий выпуск программы "Поедем, поедим!" про Алтай выйдет в эфир уже на следующей неделе. Анонс выпуска выложил в официальном аккаунте в инстаграм ведущий Джон Уоррен.
Выпуск будут показывать 2 сентября, в 14.10, сообщил Джон.
В выпуске английский бизнесмен и кулинар прокатится с байкерами, поработает вагоновожатым и кондуктором в старинном трамвае "Пятерочка", пройдет курс выживания в тайге, приготовит мороженое с гречкой и "народное" алтайское блюдо.
Справка
Кулинарно-этнографическая программа "Поедем, поедим!" выходит в эфир еженедельно с октября 2012 года на НТВ. Ведущий — английский бизнесмен и кулинар Джон Уоррен, влюбленный в Россию. В эфир вышло более 170 выпусков программы о самых разных уголках планеты. В 2016 году программа была удостоена премии National Geographic Traveler Awards как лучшая телепередача о путешествиях на российском телевидении.
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