Знаменитый англичанин анонсировал выпуск кулинарной передачи про Алтай

Выпуск будут показывать 2 сентября, в 14.10, сообщил Джон.

Публикация от John Warren (@johnwarren_ntv) Авг 27 2017 в 9:18 PDT

В выпуске английский бизнесмен и кулинар прокатится с байкерами, поработает вагоновожатым и кондуктором в старинном трамвае "Пятерочка", пройдет курс выживания в тайге, приготовит мороженое с гречкой и "народное" алтайское блюдо.

Справка

Кулинарно-этнографическая программа "Поедем, поедим!" выходит в эфир еженедельно с октября 2012 года на НТВ. Ведущий — английский бизнесмен и кулинар Джон Уоррен, влюбленный в Россию. В эфир вышло более 170 выпусков программы о самых разных уголках планеты. В 2016 году программа была удостоена премии National Geographic Traveler Awards как лучшая телепередача о путешествиях на российском телевидении.