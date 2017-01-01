Знаток Александр Друзь снялся в сериале "Мамочки"

Кроме Друзя в новых сериях появятся режиссёр Владимир Меньшов, актёры Татьяна Догилева и Юрий Колокольников. Сезон начнется в понедельник, 6 февраля.

Сериал "Мамочки" посвящён жизни трёх женщин. Одна из них только что родила, другая является матерью троих детей, а ещё одна подруга одинока. Вместе они преодолевают трудности и ищут любовь.