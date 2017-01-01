8 золотых медалей привёз Барнаульский пивоваренный завод из Москвы

Золотые медали БПЗ получил как за слабоалкогольные напитки, так и безалкогольные: "Арбузно-клубничный фреш", "Грушевый", "Черный чай со вкусом персика" и "Содовая столовая". К победе напитки привели отличный вкус, натуральность ингредиентов, и высокое качество продукции.

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "ПродЭкспо" ежегодно проводится Министерством сельского хозяйства под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Источник: bpz.su