Золотодобывающую компанию "Алтай" признали банкротом

В 2012 году ГПК получила право на разведку и добычу около 600 кг россыпного золота. В 2016 году региональные СМИ со ссылкой на областную прокуратуру сообщили о том, что компанию обвиняли в нанесении государству ущерба на сумму 203,2 млн руб.: ГПК добывала россыпное золото на участках лесного фонда, в том числе в границах государственного природного заказника "Колтыракский", где добыча полезных ископаемых запрещена. По материалам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела.

Справка

ГПК "Алтай" создана в 2010 году и специализируется на добыче железных руд, зарегистрирована в Кемеровской области. ГПК владела лицензиями на участки россыпного золота в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае.