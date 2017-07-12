Золотодобывающую компанию "Алтай" признали банкротом

Горнопромышленную компанию "Алтай" признали банкротом и ввели конкурсное производство до 5 января 2018 года. ГПК обвиняли в незаконной добыче рассыпного золота на месторождении реки Суенга в Новосибирской области. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы суда.
В 2012 году ГПК получила право на разведку и добычу около 600 кг россыпного золота. В 2016 году региональные СМИ со ссылкой на областную прокуратуру сообщили о том, что компанию обвиняли в нанесении государству ущерба на сумму 203,2 млн руб.: ГПК добывала россыпное золото на участках лесного фонда, в том числе в границах государственного природного заказника "Колтыракский", где добыча полезных ископаемых запрещена. По материалам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела.
Справка
ГПК "Алтай" создана в 2010 году и специализируется на добыче железных руд, зарегистрирована в Кемеровской области. ГПК владела лицензиями на участки россыпного золота в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае.
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