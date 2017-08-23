Зона крупного пожара в Ростове будет полностью рекультивирована

Министр отметил, что все это должно делаться в открытом режиме и с учетом пожеланий жителей Ростова-на-Дону и жителей пострадавших Кировского и Пролетарского районов.

Страшный пожар 21 августа охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений.

За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается, пишет bfm.ru.

Властям Ростовской области предлагается выделить 524 млн рублей. Эти деньги пойдут для выплат пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество.