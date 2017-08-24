Звери тоже отдыхают на Алтае

В проекте altapress.ru "Все как у людей" мы рассказываем о том, что у домашних животных жизнь, в принципе, устроена так же, как и у их хозяев. Для собак и кошек есть магазины и больницы, звери могут тусоваться в городе, им шьют одежду, а иногда они даже едут на отдых в Горный. Впрочем, и дома они не все время работают.