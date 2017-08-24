Звери тоже отдыхают на Алтае

В проекте altapress.ru "Все как у людей" мы рассказываем о том, что у домашних животных жизнь, в принципе, устроена так же, как и у их хозяев. Для собак и кошек есть магазины и больницы, звери могут тусоваться в городе, им шьют одежду, а иногда они даже едут на отдых в Горный. Впрочем, и дома они не все время работают.
Гоша на озере Манжерок 😊 Гошан у меня прекрасный пёс, очень быстро адаптирующийся к новым условиям. Приехали на озеро Манжерок, взяли в аренду катамаран, с собачкой можно 😊 Гоша уселся на сиденье между мной и Сашей и мы поплыли. Доплыли до места, где поверхность воды покрыта красивыми цветущими лилиям. И песик, видимо, решил, что это берег и можно выходить на сушу... И спрыгнул на листья лилий... И с головой ушел под воду...я даже испугаться не успела, как песик вынырнул и полез обратно на катамаран. Хорошо, что было тепло, Гоша не замёрз. И после катамаранов ещё за палочкой пару раз сплавал (уже с берега). На следующий день поехали кататься на канатной дороге возле озера. С собакой на руках тоже можно 😊 и Гоша звездил - пол часа вверх и пол часа вниз ехал у меня на руках на кресельной канатной дороге! Это когда скамейка, ручка, и ты в воздухе ногами болтаешь. Гоша сидел на ручках с невозмутимым видом и с каждого встречного кресла слышалось "смотри собака!", "Вот, собака, не боится, а ты боишься", "ой, какая красивая собачка"😊 так Гоша стал звездой Алтая - уже в Чемале через пару дней навстречу шла девочка со словами "ой, я помню эту собачку, она на канатной дороге в Манжерке каталась"😂😂😂 ##ирланскийтерьер #ирландскиетерьеры #любимыйпёс #любимаясобака #пёс #irishterriersofinstagram #irishterrier #Irishterriers #dog #favoritedog#dog_on_Altai #Altai_dog #Altai #Гоша_на_Алтае #Алтай
Пятый день похода🌿 Всю ночь был жуткий ветер, казалось, будто палатку и все вещи снесет. Я плохо спала, было страшно. Утром ветер не прекратился, а нам нужно собирать лагерь. Озеро бушует, от таких волн невозможно умыться и набрать воды. Мы быстро собрали лагерь и пошли на другой берег ждать коней. Позавтракали и привели себя в порядок тоже на другом берегу. Коней не было. Мы ходили везде узнавали, а никто ничего не знает (будут кони или нет), советовали ждать до 9 вечера, но время у нас очень ограничено. Решили ждать сегодня последний день, и если кони не приходят, идём обратно домой. Так я весь день просидела, смотря на гору, откуда идут все туристы, в надежде увидеть коней. Это был самый невеселый и бесполезный день за весь наш поход) Вечер. За это время прошёл один единственный конь, который нёс продукты на базу. Коневод сказал "ждите коней ещё завтра, либо сегодня до 9". Мы начали рассматривать варианты, как попасть на белуху. Пришли к выводу, что без коней никак, так как там очень крутой перевал и не все из нас его смогут перевалить, к тому же сама дорога тяжелая. И пришли к решению, что возвращаемся завтра домой и будем искать другие приключения. Я конечно расстроилась, начались мысли "столько сил потратить и не увидеть самого главного, и не факт что потом увижу". В общем прорыдала я)) для меня было действительно важным увидеть Белуху, а от меня ничего не зависело. После того как я успокоилась и в лагере появились многие туристы, которые завтра же выдвигаются на Белуху. Появился вариант, нам втроём (моему брату Егору, мне и Витале) идти самим вместе с туристами, а родители будут до завтра ждать коней. Если кони придут, будут нас догонять, а если нет, то возвращаются домой. Этот вариант мы опустили, ведь у нас все общее (посуда, горелка, еда, аптечка, хоз товары и ещё много всего), да и как без связи найдём друг друга в случае чего, начнутся переживания. Я так посидела, подумала и была мысль "любыми способами завтра надо идти". Ну а потом согласились на такой вариант Егор и Виталя. И мы решили идти втроём) Такого поворота событий никто не ожидал, в горах всегда все идёт не по плану, от тебя ничего не зависит и каждый раз даются новые испытания.
Ваня балдеет на привале, а вместе с ним и Рекс отдыхает от продолжительного пути. Вроде как они оба счастливы в данный момент, вы не находите? #wildhippy #wildlife #mountain #lake #forest #traveling #travelgram #trip #sun #adventure#photooftheday #tourism #beautiful #ural #urals #дикиехиппи #хиппи #горы #поход #солнце #приключения #лес #трип #красота #туризм #путешествия #алтай
Моя функция в Тигирекском заповеднике тоже заключается в помощи. На этот раз научным сотрудникам Татьяне(энтомологу) и Алене(териологу). Работа обещает быть обильной и интересной(исследования муравьев, почвенной фауны, мелких млекопитающих). А волонтеров всего 2, так что придется потрудиться. Впрочем темы исследований, проводимых здесь, немного перекликались с моей самостоятельной научной работой, проводимой на Камчатке. Так что мне здесь вдвойне интересно. Тем более компания подобралась отличная. #Алтай #Россия #волонтерство I come to #Tigirek #reserve in #Altai region for #volunteering help for zoologists who work there: entomologist and teriologist. This work was a little similar for my stydying in Kamchatka, thats why it was really interesting for me. #Russia #Siberia #travel #nature #science #russiantrips_escargon
Однако надо помнить, что на Алтае живут не только домашние питомцы, но разное дикое зверье с острыми зубами, мощными лапами и длинными когтями. Как вот этой свирепый крот, например:
Моя функция в Тигирекском заповеднике тоже заключается в помощи. На этот раз научным сотрудникам Татьяне(энтомологу) и Алене(териологу). Работа обещает быть обильной и интересной(исследования муравьев, почвенной фауны, мелких млекопитающих). А волонтеров всего 2, так что придется потрудиться. Впрочем темы исследований, проводимых здесь, немного перекликались с моей самостоятельной научной работой, проводимой на Камчатке. Так что мне здесь вдвойне интересно. Тем более компания подобралась отличная. #Алтай #Россия #волонтерство I come to #Tigirek #reserve in #Altai region for #volunteering help for zoologists who work there: entomologist and teriologist. This work was a little similar for my stydying in Kamchatka, thats why it was really interesting for me. #Russia #Siberia #travel #nature #science #russiantrips_escargon
- Корма "Дилли" сохранят аппетит и жизненную энергию вашей собаки
- Для тех, кого приручили или Что нужно знать владельцам маленьких питомцев
- Как правильно выбрать необходимый и полезный аксессуар для своего питомца
- Эксперт о том, содержание каких экзотических животных в доме не превратит жизнь хозяев в ад
- Сюжет: Все как у людей
- Сюжет: Подборки altapress.ru
- Сюжет: Репост
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.