Звезда "Дома-2" споет на Дворцовой площади в День России

Начинающая певица и телезвезда Ольга Бузова в День России выступит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Компанию ей составят артистка музыкального лейбла Black Star Клава Кока, группы James Bond, DJ Цветкоff и Анна Седокова.
Выступление ведущей "Дома-2" будет длиться около 25 минут. Какие из своих шести песен исполнит Ольга Бузова, пока неизвестно, сообщает информагентство Nation News.
Вечер завершится общероссийской акцией: по всей стране люди будут исполнять гимн России, пишет ura.ru.
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