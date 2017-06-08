Звезда "Дома-2" споет на Дворцовой площади в День России

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Сегодня, 15:30.
Жизнь

Начинающая певица и телезвезда Ольга Бузова в День России выступит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/.

Компанию ей составят артистка музыкального лейбла Black Star Клава Кока, группы James Bond, DJ Цветкоff и Анна Седокова.

Выступление ведущей "Дома-2" будет длиться около 25 минут. Какие из своих шести песен исполнит Ольга Бузова, пока неизвестно, сообщает информагентство Nation News.

Вечер завершится общероссийской акцией: по всей стране люди будут исполнять гимн России, пишет ura.ru.

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