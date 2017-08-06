"Звезда смерти" уничтожит Землю за две минуты

Траектория движение "Звезды смерти" пересекается с Землей, пишут российские СМИ со ссылкой на западных коллег. При столкновении она уничтожит планету на 90% за две минуты, уточняет gazetadaily.ru.
Небесное тело с официальным названием HIP 85605 находится под пристальным вниманием ученых. Они считают, что опасный объект движется в сторону нашей планеты, не меняя траектории. Достигнув контакта с Землей, звезда столкнется с облаком Оорта. Образовавшиеся осколки-астероиды обрушатся на нашу планету и уничтожат ее. Когда это может произойти, ученые и новостные ленты не уточнят.
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