Звезды Comedy Women помогут установить рекорд лежания звездочкой на воде в Яровом

Рекорд установят на пляжах в районе "Причала 22" и "Причала 42" в 15.00.

Помимо звезд Comedy Women на установление рекорда приедет ведущий программы Первого канала "Непутевые заметки" Дмитрий Крылов. Репортаж с Ярового покажут на российском телеканале.

Вечером 15 июля в 19.30 на "Причале 22" пройдет концерт Comedy Woman.

В прошлом году ведущим мероприятия был известный шоумен и резидент Comedy Club Александр Ревва. В установлении рекорда одновременно приняли участие 1360 человек.