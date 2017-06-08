Звезды Comedy Women помогут установить рекорд лежания звездочкой на воде в Яровом

15 июля на алтайском озере Яровое установят всероссийский рекорд по массовому лежанию звездочкой на воде. Ведущими в этом году станут звезды Comedy Women Екатерина Варнава и Наталья Еприкян (Наталья Андреевна), сообщается в официальной группе в соцсетях пляжно-развлекательного комплекса "Причал".
Рекорд установят на пляжах в районе "Причала 22" и "Причала 42" в 15.00.
Помимо звезд Comedy Women на установление рекорда приедет ведущий программы Первого канала "Непутевые заметки" Дмитрий Крылов. Репортаж с Ярового покажут на российском телеканале.
Вечером 15 июля в 19.30 на "Причале 22" пройдет концерт Comedy Woman.
В прошлом году ведущим мероприятия был известный шоумен и резидент Comedy Club Александр Ревва. В установлении рекорда одновременно приняли участие 1360 человек.
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