Звезды сошлись: межгалактическая встреча архитекторов прошла в Барнауле

Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев. Встреча архитекторов. Фото: Сергей Колупаев.

В честь Всемирного дня архитектуры компания "АЛЬКОН", совместно с партнерами VEKA и Winkhaus, организовала встречу единомышленников, чьи архитектурные решения создают современный облик городов.

Сюрпризы вечера приятно удивили участников: организаторы сделали из конференции настоящий художественный перфоманс, задействуя творческие возможности Государственного молодежного театра Алтая им. В. Золотухина. Также на площадке были представлены проекты, которые удалось реализовать и работы, существующие только на бумаге, однако не менее оригинальные, интересные и смелые.

Вместо привычной череды проектных презентаций и докладов поставщиков материалов и технологий, компания "АЛЬКОН" предложила барнаульским архитекторам и проектировщикам стать частью огромной галактики. Здесь уже доступны современные решения в области оконных технологий и светопрозрачных конструкций, которые позволяют реализовать оригинальные и жизнеспособные проекты. Об этом и не только рассказали специалисты компании VEKA Артем Трофимов, руководитель направления "Объектный инжиниринг" и Сергей Ельников, руководитель направления коммуникаций и PR VEKA RUS. Вместе с представителями компании "АЛЬКОН" они ответили на все вопросы в области оконных технологий и проектирования современных светопрозрачных конструкций.

Начало вечера прошло на волне легкого общения местных "звезд" - уважаемых архитекторов и инженеров-проектировщиков, которые с удовольствием делились наработанным опытом с коллегами и обсуждали свои интересные проекты.

Кульминацией вечера стало выступление белорусского архитектора Александра Кучерявого, который прилетел из Минска и рассказал о том, как проектирует энергоэффективные дома с точки зрения философии "Активного дома". Архитектор международного масштаба поделился идеями, рассказал о современной архитектурной жизни других стран и городов. В частности, об архитектурных новинках, которые он нашел, путешествуя по Дании, Канаде, Чехии, Германии, Франции, Италии, Ирландии. И проанализировал насколько эти решения применимы к нашим реалиям, как воплотить их в жизнь в наших краях.

В этот день каждый участник был частью единого целого, "путеводной звездой" в мире архитектуры и проектирования, делясь своим бесценным опытом. И все это в сопровождении приятной музыки, стилизованной театральной постановки, оригинальных угощении от "Студии вкуса" и необычных подарков.

Мнением о прошедшем событии поделились гости вечера.

Родион Есипов,

архитектор:

Очень радуют такие мероприятия. Они заряжают позитивной энергией, дают знания и презентуют новые веяния, которые в дальнейшем помогают в работе. Уже сейчас есть огромное желание работать в энергоэффективном направлении. Спасибо!

Александр Деринг,

архитектор:

Очень приятно, что "АЛЬКОН" пригласил нас на этот творческий вечер. Мероприятие получилось очень ёмким, интересным. Оставили положительное впечатление и выступление артистов, и презентации специалистов. От коллектива архитекторов нашей фирмы и от "Союза архитекторов г. Барнаула", который также здесь был представлен, благодарю за приглашение. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Компания "АЛЬКОН", партнеры VEKA и Winkhaus, выражает благодарность всем, кто стал частью этого события. Вы являетесь создателями архитектуры нашего времени, с которой Барнаул уверенно шагает в будущее.

Подробный фотоотчет можно найти на официальной странице "АЛЬКОН" ВКонтакте.