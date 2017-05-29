Звонки внутри сети Tele2 — минуты не пропадут

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Сегодня, 11:42.
Новости компаний

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый этап рекламной кампании в поддержку тарифной линейки "Мой Tele2". Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют уникальный подход Tele2 к наполнению своих тарифов: звонки внутри сети не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату.

Звонки внутри сети Tele2 — минуты не пропадут.
Звонки внутри сети Tele2 — минуты не пропадут. Фото: архив компании Tele2.

По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли знаменитых детективов, которые берутся за расследование очередного дела. Речь идет о пропаже оплаченных абонентом минут – по слухам, "их съедали". Пока сыщики идут по следу, зритель наблюдает атмосферу произведений Конан Дойля: сумеречный лес, густой туман и зловещие голоса диких животных.

Используя дедуктивный метод, сыщики анализируют улику, телефон с нулевым остатком минут, и находят виновных в исчезновении – это звонки внутри сети. Затем детективы оказываются в уютной английской гостиной: за традиционным чаем они обсуждают раскрытое дело и объясняют пострадавшей, как вновь не стать жертвой преступления. Простое решение предлагает Tele2: пропажа минут не грозит клиентам компании, так как звонки внутри сети на тарифах линейки "Мой Tele2" не расходуют пакет.

Новую тарифную линейку оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты тарифов "Мой Tele2", "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн +" не ограничены в звонках на номера Tele2 по всей России. Разговоры с клиентами Tele2 не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату. Кроме того, на всех тарифах линейки "Мой Tele2" остатки не использованных в текущем месяце минут, гигабайтов и SMS переносятся на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.

Состав творческой группы:

Tele2

  • Директор по маркетингу – Инна Походня
  • Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
  • Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
  • Менеджер по маркетинговым коммуникациям и прямой рекламе – Евгения Рыжова

McCann

  • Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов
  • Директор отдела ТВ-производства – Константин Баландин
  • Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева
  • Начальник группы – Дмитрий Хмелевский
  • Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Епишенкова

Bazelevs

  • Режиссер –Тигран Бежанов
  • Второй режиссер – Олег Романов
  • Оператор – Максим Жуков
  • Художник-постановщик – Денис Кладиенко
  • Продюсер – Анна Шиманогова

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