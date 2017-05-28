Зюганов вновь возглавил ЦК КПРФ и призвал "энергично бороться на улице"

Зюганов призвал однопартийцев активизировать внепарламентские методы борьбы, сообщает Интерфакс.

Геннадий Зюганов,

председатель ЦК КПРФ:

Мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально.

Лидер КПРФ добавил, что "коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами", а "особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи".

Геннадий Зюганов, пишет "Российская газета", не исключил и своего участия в качестве кандидата от КПРФ в президентских выборах-2018.

Геннадий Зюганов,

председатель ЦК КПРФ:

Я лидер крупнейшей партии, если не готов (идти на президентские выборы), нечего тут делать. Мы обязаны решать проблемы.

Геннадий Зюганов руководит партией с момента ее создания в 1993 году.

На съезде также избрали новый состав ЦК. После этого на пленум определил руководящие органы на ближайшие четыре года. На посты заместителей председателя переизбраны Владимир Кашин и Дмитрий Новиков. А место другого зама Валерия Рашкина занял Юрий Афонин. Он более известен жителям Алтайского края, работу крайкома он курировал , будучи членом президиума ЦК. В апреле он приезжал в Барнаул. Тогда он, в частности, довольно резко прокомментировал конфликт, возникший в краевой парторганизации.

Состав ЦК серьезно обновился, на треть - за счет молодежных лидеров и рабочих, сообщил Афонин.

Юрий Афонин,

заместитель председателя ЦК КПРФ:

Мы считаем это очень важным. В целом в процентном соотношении социального состава партии серьезно прибыло рабочих - порядка 22 тыс. рабочих в составе всей партии.

В президиум также вошел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.