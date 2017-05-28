Зюганов вновь возглавил ЦК КПРФ и призвал "энергично бороться на улице"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 27 мая был переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии. Соответствующее решение принял пленум ЦК по итогам 17-го очередного съезда партии, сообщает ТАСС.
Зюганов призвал однопартийцев активизировать внепарламентские методы борьбы, сообщает Интерфакс.
Геннадий Зюганов,
председатель ЦК КПРФ:
Мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально.
Лидер КПРФ добавил, что "коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами", а "особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи".
Геннадий Зюганов, пишет "Российская газета", не исключил и своего участия в качестве кандидата от КПРФ в президентских выборах-2018.
Геннадий Зюганов,
председатель ЦК КПРФ:
Я лидер крупнейшей партии, если не готов (идти на президентские выборы), нечего тут делать. Мы обязаны решать проблемы.
Геннадий Зюганов руководит партией с момента ее создания в 1993 году.
На съезде также избрали новый состав ЦК. После этого на пленум определил руководящие органы на ближайшие четыре года. На посты заместителей председателя переизбраны Владимир Кашин и Дмитрий Новиков. А место другого зама Валерия Рашкина занял Юрий Афонин. Он более известен жителям Алтайского края, работу крайкома он курировал , будучи членом президиума ЦК. В апреле он приезжал в Барнаул. Тогда он, в частности, довольно резко прокомментировал конфликт, возникший в краевой парторганизации.
Состав ЦК серьезно обновился, на треть - за счет молодежных лидеров и рабочих, сообщил Афонин.
Юрий Афонин,
заместитель председателя ЦК КПРФ:
Мы считаем это очень важным. В целом в процентном соотношении социального состава партии серьезно прибыло рабочих - порядка 22 тыс. рабочих в составе всей партии.
В президиум также вошел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.