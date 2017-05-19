Зюганова обвинили в ненависти к женщинам

Первой на слова Зюганова отреагировала сенатор Людмила Нарусова, которая заявила "Национальной службе новостей", что лидер коммунистов посягнул на Конституцию РФ. Она отметила, что в Германии тоже современные типы вооружения и проблем не меньше, тем не менее высокий пост там занимает женщина. "Почему немецкая женщина, по мнению Зюганова, сильнее русской? Это посягательство на Конституцию!" — заявила Нарусова.

Общественный деятель Мария Арбатова, защищающая права женщин, отметила, что своим заявлением Зюганов изменил коммунистической риторике, которая дала женщинам равноправие. "На любом государственном посту должен находиться человек не определенного пола, а определенного уровня профессионализма, — считает Арбатова. — Что касается Зюганова, то он абсолютно изменил коммунистической риторике, которая дала женщинам равноправие… Он изменил уставу партии и образу коммуниста".

Зампред комитета по международным делам Светлана Журова считает, что в России работа президента женщине будет по плечу, однако отметила, что пока не видит достойных кандидатов среди дам. "Женщины очень терпеливы, работоспособны, мудры. У них много качеств, которые бы не помешали президенту страны, — отметила депутат. — Просто есть ли у нас достойные кандидаты из женщин, которые в данный исторический момент могут занять такое высокое место".

Оправдания Зюганова о том, что он очень хорошо относится к дамам, от критики его не спасли, пишет ura.ru.

Справка

Выборы главы государства в России пройдут в марте 2018 года. Пока о своем участии не заявил главный кандидат — действующий президент Владимир Путин. На ежегодной пресс-конференции он говорил о том, что с некоторыми вопросами женщина на посту президента могла бы справится лучше, чем мужчина.