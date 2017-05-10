"А почему бы и нет?" Как парень из алтайской деревни создал бизнес по продаже агрохимии

— Я родился и вырос в селе Урожайном Советского района. Сейчас это туристическое место, известное тем, что здесь зимуют лебеди-кликуны. Во времена моей молодости этому факту значения не придавалось, а сейчас посмотреть на этих птиц съезжаются туристы со всего Алтайского края и из других регионов. Гордость за малую родину меня переполняет.

Во времена моей молодости многие ребята, выросшие на истории про Юрия Гагарина, мечтали стать космонавтами. Я таких высоких задач перед собой не ставил. Я точно знал, что хочу быть военным. Сразу после школы мы с другом сели на поезд и поехали в Уссурийск поступать в Высшее военное автомобильное училище. Сдали экзамены, прошли аттестацию, и следующим этапом должен был стать курс молодого бойца. Но тут что-то "щелкнуло", и я подумал, не лучше ли сходить в армию и тогда определиться с выбором профессии военного. Так я вернулся обратно домой.

В тот момент возможность для поступления в институт была упущена. Мне нужно было что-то делать в течение ближайшего года. Я приехал в Бийск и поступил в училище № 4. Отучившись здесь, получил профессию слесаря по контрольно-измерительным приборам. Далее была работа на "Бийском химкомбинате", а затем — армия.

По окончании службы я поступил на рабфак в Барнаульский педагогический институт. В дальнейшем хотел стать учителем физкультуры. Но все получилось иначе. Я поступал в институт еще при Советском Союзе, окончил уже в совершенно другой стране. Старшее поколение прекрасно понимает, что такое 90-е годы: на зарплату учителя прожить было сложно, устроиться на работу туда, куда хотелось бы, не было возможности.

После окончания института мы с женой вынуждены были переехать в Бийск и жить с моими родителями, которые к тому времени уже переехали из Советского района. Я понимал, что здесь мне нужно чем-то заниматься. У родителей я занял денег, приобрел киоск, отремонтировал его и около полутора лет занимался коммерцией. То время для меня было основополагающим в плане выбора дальнейшего пути. По большому счету, мы все родились и выросли в стране с плановой экономикой, азам рынка нас никто не учил. Что такое курсы менеджмента, мы точно не знали. Приходилось все познавать на своих ошибках.

Я понимал, что коммерция в том виде — это не мое. В 1996 году вместе с женой мы задумались о переезде в Барнаул. Буквально за один вечер было принято решение о продаже киоска и всего товара. Денег, которые мы получили, хватило на аренду квартиры в краевой столице ровно на полгода.

Пошел таксовать

— Я, честно, не знал, чем буду заниматься. Благо тесть отдал мне "Жигули-тройку", на которой я таксовал. Приходилось вставать в пять утра, чтобы заработать немного денег, а затем идти на работу. В то время я был личным водителем у руководителя одного из предприятий. По окончании работы по вечерам вновь таксовал.

По воле случая я познакомился с людьми, которые занимались поставками в Алтайский край биостимуляторов для сельского хозяйства. Они предложили мне тоже попробовать. Я взял препараты, первый раз проехался по своему району и ничего не продал. Приехал домой, проанализировал свои ошибки и окунулся в изучение своего товара. Вторая попытка была настолько удачной, что за два дня я заработал свою месячную заработную плату водителя. Вот тут у меня возникла мысль: а почему бы и нет. С этого момента я решил заниматься продажей биостимуляторов.

К 2003 году отношения с прежними партнерами по бизнесу накалились, с компаньоном Алексеем Ильиным было решено отделиться и создать компанию "Агрохимсервис". На сегодняшний день мы являемся самым крупным поставщиком средств защиты растений, удобрений и семян на рынке Алтайского края.

Не только продажа

— В то время у нас было огромное желание работать, но за душой, по большому счету, ничего не было. С собой мы забрали только уазик для обработки полей. Первое, что мы сделали, — купили билеты в Москву и полетели просить крупных производителей средств защиты растений стать нашими поставщиками на Алтае. Опыт для этого у нас был. В двух компаниях нам отказали, а в одной дали согласие. Так в 2003 году мы стали эксклюзивными дистрибьюторами препаратов фирмы "Август".

В последующие годы молва сделала свое дело: нас узнали, нам стали доверять. В итоге на нас вышел представитель американской компании DuPont, предложивший сотрудничество. В 2006 году мы стали дистрибьюторами компании Bayer, в 2008 м — компании BASF. На сегодняшний день мы также работаем с американской компанией Pioneer и занимаемся поставками семян гибридных сортов подсолнечника, рапса и кукурузы. Вот так поступательно наш бизнес и развивался.

Только на продажах мы не стали останавливаться. Мне всегда хотелось заниматься реальным производством на земле. В 2005 году у нас уже был опыт агробизнеса в Егорьевском районе, но по ряду причин мы не стали там работать. В 2011 году совместно с друзьями были приобретены акции племрепродуктора "Тимирязевский" в Мамонтовском районе. Здесь имеется тысяча голов крупного рогатого скота и 11 тысяч гектаров пахотной земли. На предприятии работают 127 человек.

На сегодняшний день у нас имеется около 8 тыс. квадратных метров складских помещений. Это целый логистический центр для хранения препаратов. Также имеется автомобильный парк, доставляющий нашу продукцию клиентам. Начиная свою деятельность с торговли, мы прекрасно понимали, что этого недостаточно, поэтому стали оказывать услуги по протравливанию семян и обработке посевов.

Последние четыре года мы также занимаемся картированием полей сельхозпредприятий. Это дает возможность хозяйствам понять, что происходит с тем или иным участком земли. Вся информация хранится в базах данных, которые мы предоставляем своим клиентам.

Наша сегодняшняя встреча называется "Школой успеха". Мне кажется, каждый из выступающих здесь прошел и свою школу неудач. Хотя тем людям, которые работали в 90-е годы, в какой-то степени повезло. Коммерция в то время только зарождалась. Слабоконкурентный рынок нам прощал ошибки. Сегодня, когда имеется столько конкурентов, ошибки могут дорого стоить. Как таковых управленцев, как сейчас принято говорить, не было. Существовали простые барыги-коммерсанты, которые в одном месте покупали, в другом продавали. Мне даже стыдно было признаться, что по некоторым позициям рентабельность доходила до 300–500%. Сейчас в нашем бизнесе по продаже агрохимии мы боремся за рентабельность 4–5% и считаем, что это хорошо. Времена бешеной прибыли далеко в прошлом. Нам необходимо работать в нынешних условиях и, конечно, продолжать учиться.

Какие вопросы задавали выступающему

— Вы сказали, что уже много лет работаете со своим партнером. Как вам удается успешно сотрудничать?

— Мы совершенно разные люди. Он спокойный и уравновешенный. Я более активный, не люблю сидеть на одном месте. Для меня выходные — это каторга. Не потому, что я не люблю отдыхать, просто мне нравится быть постоянно в движении. А мой партнер любит побыть дома, почитать книгу. Распределение обязанностей у нас таково: он — кандидат сельскохозяйственных наук и отвечает за агрономию и продвижение товара. Я занимаюсь финансовой стороной, стратегическим планированием и общими вопросами развития бизнеса.

— Отразились ли санкции на ваших отношениях с иностранными партнерами?

— Те иностранные компании, которые я перечислил, как работали в нашей стране, так и продолжают работать. Они прекрасно понимают, что бизнес — это одно, политика — совершенно другое. Возможно, какие-то неудобства на территории России у них и имеются, но на нас это никак не отражается. Скажу больше: наши иностранные партнеры благодаря санкциям стали лояльнее и сговорчивее. Они прекрасно понимают, что, потеряв российский рынок сейчас, выйти на него потом им будет очень сложно.

— По территории России шествует колорадский жук. Подскажите, его можно победить?

— Конечно можно. Надо только знать, при помощи чего это делать. Каждый, я думаю, видел, как бабушки берут баночки и собирают в них жуков. Это абсолютно бесполезные действия. Защитить посевы картофеля ничем, кроме как химическими обработками, невозможно. Я это говорю не потому, что торгую агрохимией, а потому, что так и есть. Собрать все личинки вряд ли удастся. Колорадский жук приспособился к нашему климату и спокойно может перезимовать в земле. Но правильными обработками в масштабах шести соток его можно победить.

— Какие, на ваш взгляд, сферы бизнеса необходимо осваивать молодому поколению предпринимателей?

— Во многих направлениях сферы влияния распределены, рынки поделены. Сегодня найти свою нишу без конкурентной борьбы практически невозможно. Я думаю, что молодежи нужно идти в новые передовые технологии, которые плохо освоены поколением 70–80-х годов. Здесь еще можно себя найти. Прежде всего я имею в виду IT-технологии. К сожалению, молодое поколение смотрит, как живут успешные предприниматели, и хочет такой же жизни, причем прямо сейчас. Но для того, чтобы добиться чего-то в жизни, нужно время. Я лично первый раз сходил в отпуск спустя девять лет своей работы. Не скажу, что у меня не было денег. Были. Однако каждый рубль вкладывался в развитие бизнеса. То же самое и с выходными. Практически все время приходилось находиться на работе.