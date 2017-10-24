Владелица барнаульской сети "Оливин" создаст в Петербурге галерею ювелирного искусства

Владелица барнаульской группы компаний "Оливин" Нина Глушакова планирует открыть в Санкт-Петербурге Галерею современного ювелирного искусства. В ней будут представлены лучшие образцы ювелирных украшений, созданных в России. Об этом бизнес-леди рассказала 23 октября на встрече с молодыми предпринимателями в рамках проекта "Школа успеха", организованного ИД "Алтапресс".
В Галерею современного ювелирного искусства планируется превратить работающий в Санкт-Петербурге салон "Оливина".
Нина Глушакова,
владелица компании "Оливин":
Я хочу, чтобы люди увидели, какие ювелирные украшения создаются сейчас в России. Не скрою, у меня тоже когда-то был этап любви к брендам. Я мечтала об украшениях Cartier, в итоге муж и дочь мне их подарили. Сейчас я выбираю украшения российских производителей, потому что у них серьезнее художественная составляющая. Я с уважением отношусь к крупным брендам, они создали свою историю. Современный российский ювелирный рынок стоит еще "на тоненьких ножках", ему всего-то десять лет.
В нашем салоне в Сочи был заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. В свой первый визит он провел в нем 10 минут, а во второй часа полтора. Он был поражен уровнем работ российских ювелиров. Даже такие персоны не знают о том, на каком высоком художественном уровне находится ювелирное искусство в России. Его поддержку я считаю своей миссией. Это своеобразное "возвращение долга" ювелирной отрасли за все, что она мне дала.
Формат галереи предполагает не только выставку, но и продажу украшений. Нина Глушакова также рассказала, что впервые серьезно задумалась об открытии салона в Москве. Так как именно столица — наиболее перспективный город с точки зрения продвижения ювелирного искусства.
Партнер мероприятия: ПАО "БИНБАНК"