Хозяйка группы ювелирных компаний "Оливин" ответит на вопросы молодых предпринимателей

На этот раз спикером станет одна из самых интересных и успешных бизнеследи Барнаула в сфере фэшн, Нина Глушакова, владелица группы ювелирных компаний "Оливин", бутиков "Частная коллекция" ( в Барнауле и Сочи), магазина Ulla Popken.

Выпускница электрофизического факультета Томского политеха по специальности "бионика", в прошлом - руководитель научно-исследовательской лаборатории, путешественница, объехавшая весь Советский Союз, модница и очень увлеченный своим делом человек, она известна еще и как организатор необычных ювелирных выставок и мероприятий для своих клиенток.

Молодые предприниматели узнают о том, что такое модный и ювелирный бизнес, сложно ли открыть бутик в другом городе и многое другое.

Встреча с Ниной Глушаковой состоится в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.