Школа успеха Образовательный проект ИД "Алтапресс" совместно с Алтайским союзом предпринимателей

Хозяйка группы ювелирных компаний "Оливин" ответит на вопросы молодых предпринимателей

Сегодня, 17:18.
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23 октября 2017 года состоится очередная встреча в рамках проекта "Школа успеха" ИД "Алтапресс".

Спикер "Школы успеха" Нина Глушакова.
Спикер "Школы успеха" Нина Глушакова. Иллюстрация из архива редакции.

На этот раз спикером станет одна из самых интересных и успешных бизнеследи Барнаула в сфере фэшн, Нина Глушакова, владелица группы ювелирных компаний "Оливин", бутиков "Частная коллекция" ( в Барнауле и Сочи), магазина Ulla Popken.

Выпускница электрофизического факультета Томского политеха по специальности "бионика", в прошлом - руководитель научно-исследовательской лаборатории, путешественница, объехавшая весь Советский Союз, модница и очень увлеченный своим делом человек, она известна еще и как организатор необычных ювелирных выставок и мероприятий для своих клиенток.

Молодые предприниматели узнают о том, что такое модный и ювелирный бизнес, сложно ли открыть бутик в другом городе и многое другое.

Встреча с Ниной Глушаковой состоится в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.

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