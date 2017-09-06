Руководители Парка спорта Алексея Смертина ответят на вопросы молодых предпринимателей

Бесплатные тренировки, фестивали уличного кино, современный пляж с открытым бассейном: как удается придумывать и воплощать интересные идеи и как их можно монетизировать. Об этом и не только пойдет речь на встрече.

Мероприятие состоится 21 сентября в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.