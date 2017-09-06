Руководители Парка спорта Алексея Смертина ответят на вопросы молодых предпринимателей

ИД "Алтапресс" продолжает реализацию проекта "Школа успеха". Очередными спикерами на этот раз станут Алексей Трофимов и Артем Сингач, руководители Парка Спорта и комплекса открытых бассейнов "Пляж".
Бесплатные тренировки, фестивали уличного кино, современный пляж с открытым бассейном: как удается придумывать и воплощать интересные идеи и как их можно монетизировать. Об этом и не только пойдет речь на встрече.
Мероприятие состоится 21 сентября в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.
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